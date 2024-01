Eurolega, l’Olimpia Milano lotta ma cade ad Atene: debutto con vittoria per Trinchieri sulle note di “Italodisco”

Un’Olimpia Milano in formazione più che rimaneggiata si arrende contro l’Olympiacos; Trinchieri debutta con una vittoria a Kaunas e dà spettacolo in conferenze, sconfitta per Pozzecco sempre più vicino all’esonero

02-01-2024 23:56

Non è bastato il cuore all’Olimpia Milano per riuscire a firmare l’impresa sul campo dell’Olympiacos. La formazione greca impone la prima sconfitta del girone di ritorno alla formazione di Ettore Messina. Nella notte di Eurolega torna in panchina anche Andrea Trinchieri che bagna il suo debutto con la vittoria del suo Zalgiris contro l’Alba Berlino.

Olimpia targata Italia ad Atene

Ancora una volta l’Olimpia Milano deve fare i conti con le assenze, tante, troppe che stanno mettendo in difficoltà Ettore Messina e il suo staff. Sul campo dell’Olympicos, la formazione italiana si presenta in versione “tricolore”, scelta obbligata più che voluta. Restano fuori Mirotic, Shields, Lo, Ricci e Baron e per Messina non c’è altra possibilità che affidarsi a Flaccadori, Bortolani e Tonut che giocano una gara più che positiva.

La formazione greca tiene le redini del match fino alla fine del terzo quarto chiuso avanti di 13 punti ma Bortalani spara 3 triple ad inizio di ultimo periodo che guidano fino al pari a quota 74. In quel momento però i greci chiudono le maglie in difesa e portano a casa il successo.

Trinchieri: vittorie e show in conferenza

L’era Andrea Trinchieri sulla panchina dello Zalgiris Kaunas si apre con un successo con la formazione lituana che batte in casa l’Alba Berlino con il punteggio di 77-71. Ma il vero spettacolo, come spesso anche in passato, arriva in conferenza stampa dove il tecnico italiano spiega la sua scelta di abbracciare l’avventura Kaunas: “Un giorno potrò dire ai miei figli che sono stato l’allenatore del Partizan Belgrado e dello Zalgiris Kaunas. E’ una cosa che dà grandi motivazioni”.

Ma il tecnico italiano ha rubato la scena quando ha rivelato: “I miei amici hanno scommesso con me che avrei avuto successo solo se sarei stato in grado di far suonare alla Zalgirio Arena la canzone Italodisco”, e se ne va con lo smartphone che suona le note della canzone dei The Kolours.

Pozzecco vicino all’addio all’Asvel

Potrebbe invece chiudersi molto presto (forse anche nelle prossime ore, l’avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell’Asvel Villeurbanne. La formazione francese cade anche sul campo del Partizan Belgrado che vince 90-77 dopo una gara sempre in controllo in cui i ragazzi del ct italiano sono riusciti ad avere una piccola reazione solo nel finale.

In conferenza il ct dell’Italia è stato invitato a parlare del suo futuro: “La domanda va posta al club. Questa è la vita degli allenatori. Quando si lavora nello sport può succedere che qualcosa vada in un’altra direzione. Ma io continuo a lavorare duramente”.