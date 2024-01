Basket, tutte le date del 2024: la Coppa Italia si assegna il 18 febbraio. A luglio l'Italia del Poz cerca il pass olimpico

Tutte le date di un 2024 che si preannuncia denso di appuntamenti, dalla corsa europea di Milano e Bologna al sogno olimpico dell'Italia di Pozzecco

Sotto canestro ci sono una marea di trofei da inseguire. E tanti rimbalzi da catturare, utili per provare a spingersi anche oltre i propri limiti. Il 2024 si preannuncia come uno degli anni più densi di appuntamenti, che culmineranno a fine luglio con il torneo olimpico, dove Team USA dovrà dimostrare di essere una volta di più la squadra da battere (dipenderà da quanti campioni sbarcheranno a Parigi: tira aria di Dream Team o ci si affiderà ancora a qualche giovane di belle speranze?). Ma anche a livello di club sono tanti gli appuntamenti da segnare sul calendario. Eccone una bella carrellata, giusto per segnare tutte le date sul calendario.

Il primo trofeo: a febbraio la final eight di Coppa a Roma

Come da tradizione sono le coppe nazionali ad aprire il quadro degli eventi con in palio un trofeo. La final eight di Coppa Italia 2024 Old Wild West andrà in scena da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio al PalaLottomatica di Roma, dove la Germani Brescia proverà a difendere il titolo conquistato un po’ a sorpresa nella passata edizione. Il quadro delle 8 squadre protagoniste è in via di definizione: sarà il turno in programma il 6-7 gennaio a definire la griglia completa della rassegna, in concomitanza con l’ultima giornata del girone d’andata. In realtà resta da decidere soltanto chi sarà l’ottava squadra qualificata dopo Venezia, Brescia, Bologna, Trento, Napoli, Milano e Reggio Emilia: si giocano la slot Cremona, Scafati e Pistoia.

Play-off LBA, non c’è ancora una data: dipende dalle big

Subito dopo la Coppa Italia ci sarà la prima finestra FIBA per le nazionali, con l’Italia di Gianmarco Pozzecco impegnata il 22 febbraio a Pesaro contro la Turchia. Il via dei play-off, invece, non ha ancora una data: dipenderà dal cammino che Milano e Bologna sapranno fare in Eurolega, dove attualmente la Virtus sarebbe qualificata per i play-off, mentre l’Olimpia sta pagando il difficile avvio di stagione, pur mostrandosi in risalita.

L’ultima giornata di regular season è comunque in programma il 5 maggio, e presumibilmente la post season prenderà il via la settimana successiva, con la serie finale che assegnerà lo scudetto che dovrebbe disputarsi a metà giugno. Rispetto alle passate stagione c’è una novità: non si giocherà più al meglio delle 7 gare, ma tornerà alle canoniche 5, su richiesta anche dei giocatori che non mancarono di puntualizzare la cosa nella passata edizione (Milano vinse in gara 7 dopo una serie estenuante, nella quale non venne mai ribaltato il fattore campo).

A maggio l’Eurolega s’è data appuntamento a Berlino

In Eurolega, aprile sarà un mese chiave: il 12 si concluderà la regular season, che dura 34 giornate, e dal 16 al 19 aprile è in programma la grande novità della stagione, “mutuata” dalla NBA: il cosiddetto play-in showdown che vedrà affrontarsi la settima e l’ottava e poi la perdente di questa sfida con la vincente di quella tra la nona e la decima. Le serie play-off partiranno il 23 aprile, e potranno protrarsi al massimo fino all’8 maggio. La final four che assegnerà il titolo è in calendario nel fine settimana 24-26 maggio alla Mercedes Benz Arena di Berlino.

Per quanto riguarda le altre due competizioni continentali, l’EuroCup quest’anno avrà una novità rilevante nel fatto che semifinali e finali verranno disputate al meglio delle tre partite (si giocheranno a fine aprile), mentre il calendario di FIBA Europe Cup vedrà le finaliste scontrarsi in gara unica il 24 aprile. Da definire ancora le date e la sede della final four che nel mese di maggio assegnerà la FIBA Champions League.

A luglio ci si gioca il pass per Parigi: Italia di scena a Porto Rico

A partire dalla fine di giugno cominceranno gli appuntamenti dedicati alle nazionali, naturalmente con il torneo olimpico di Parigi sullo sfondo. L’Italia di Gianmarco Pozzecco dal 2 al 7 luglio sarà impegnata a Porto Rico in uno dei 4 tornei che assegnano le ultime carte per partecipare alla rassegna a cinque cerchi. Gli Azzurri dovranno vedersela con i padroni di casa e il Bahrain nel mini girone iniziale, poi con le qualificate dell’altro mini girone che comprende Lituania, Messico e Costa d’Avorio. Chi vincerà la rassegna staccherà il pass per Parigi, dove il torneo di basket comincerà il 27 luglio per concludersi domenica 11 agosto, a poche ore dalla cerimonia di chiusura. Al torneo sono già qualificate Francia, Australia, Giappone, Sudan del Sud, Canada, USA, Serbia e Germania.

A settembre ripartono i campionati e le coppe

Terminata la finestra estiva dedicata alle nazionali, alla fine di settembre ripartiranno le competizioni nazionali con il primo week-end che sarà dedicato alla Supercoppa (presumibilmente si assegnerà il 22 o il 29 settembre: il calendario non è stato ancora reso noto), seguita una settimana più tardi dalla ripartenza dei tornei nazionali e di conseguenza anche delle coppe europee. Dal 18 al 26 novembre è in programma la seconda finestra FIBA per nazionali, con le qualificazioni agli Europei 2025.