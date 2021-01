Basket LBA, Varese: 12 membri del Team Squadra positivi al covid 19

Arrivano brutte notizie in casa Varese dopo gli esiti dei tamponi effettuati ieri mattina: questo il comunicato ufficiale del club:

“Pallacanestro Varese comunica che i tamponi molecolari effettuati nella mattinata di ieri (04.01.2021 ndr) hanno confermato la positività al Covid-19 per dodici soggetti appartenenti al Team Squadra. Il club biancorosso ha confermato per questi soggetti tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti. La situazione sanitaria dei componenti del Team Squadra risultati negativi verrà tenuta sotto controllo giorno per giorno”.

OMNISPORT | 06-01-2021 11:59