Basket, Mannion: "Doppiamo trattare ogni match allo stesso modo"

Domani, domenica 25 luglio, gli azzurri dell’Italbasket di Meo Sacchetti faranno il loro debutto nel torneo olimpico.

La formazione italiana sfiderà la Germania, match che sancirà ufficialmente il ritorno alle Olimpiadi del basket italiano dopo 17 anni di assenza.

A poche ore dal primo match, intervistato da “Gazzetta dello Sport” ha parlato Nico Mannion tra i giocatori più attesi.

“Dobbiamo trattare ogni partita allo stesso modo, perché abbiamo il talento per poter affrontare chiunque­. Non dobbiamo caricare particolarmente una partita, dobbiamo trattare Germania, Nigeria e Australia allo stesso modo. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: su come giochiamo, con quanto impegno, con quanta concentrazione. Dobbiamo giocare nel modo giusto e giocare insieme: quando lo facciamo siamo difficili da battere per chiunque. Sappiamo che giochiamo per l’Italia,per un Paese intero che ci ha fatto sentire tutto il suo affetto. E sappiamo che erano 17anni che l’Italia non giocava le Olimpiadi nel basket: avercela fatta ci dà più fiducia e passione“.

OMNISPORT | 24-07-2021 09:35