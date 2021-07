Basket, Melli torna a parlare della sua avventura in NBA

Nicolò Melli, tra i protagonisti della squadra azzurra che si è qualificata a Tokyo 2020, si prepara all’Olimpiade con la testa però anche alla prossima stagione.

Conclusa l’esperienza in NBA, l’azzurro andrà a rivestire la maglia dell’Olimpia Milano. Dell’avventura in America ne ha parlato a Sky Sport: “Non so se posso definirli insegnamenti: ancora una volta ho imparato ad apprezzare ogni momenti che si ha la fortuna di vivere. La mia avventura in NBA, tra i suoi alti e bassi, resta comunque un’esperienza fantastica che mi ha arricchito sia umanamente che come giocatore. Anche se non ho trovato spazio in campo, in allenamento c’ero sempre e ho ricevuto grande attenzione e partecipazione da parte dello staff. Mi porto in dote in Europa una bellissima esperienza che non tutti hanno la fortuna di poter dire di aver fatto. Spero di essere un giocatore migliore di quello che due anni fa decise di lasciare l’Europa per andare in NBA”.

OMNISPORT | 15-07-2021 15:57