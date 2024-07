Basket, Pozzecco confermato Ct nonostante il flop olimpico: guiderà l'Italia fino agli Europei

Il Poz come Spalletti, rimane al timone della Nazionale nonostante l'ultima, clamorosa delusione: e si occuperà pure del Progetto Italia, che riguarda i giovani prospetti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La decisione era nell’aria, non c’erano segnali che potessero far pensare a un siluramento nonostante l’amarezza per la mancata qualificazione alle Olimpiadi, arrivata neppure all’ultimo atto del torneo di Portorico ma addirittura in semifinale, contro la Lituania poi eliminata a sua volta dai padroni di casa caraibici. Gianmarco Pozzecco rimarrà al timone della Nazionale azzurra di basket per tutto il 2025. Rinnovo annuale per il “Poz”, ex funambolo da giocatore e protagonista coi suoi atteggiamenti fuori dall’ordinario anche quando ha intrapreso la carriera da tecnico.

Pozzecco come Spalletti: resta Ct nonostante il flop

La decisione di confermare Pozzecco per la prossima stagione sportiva è stata sancita dal consiglio federale, che ha ufficializzato il rinnovo. Il tecnico di Gorizia, 52 anni il prossimo 15 settembre, guiderà gli Azzurri nelle qualificazioni e alla fase finale del prossimo Europeo, in programma in quattro paesi diversi: Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. L’obiettivo è dare continuità a un percorso che ha visto l’Italia entrare tra le prime otto prima a EuroBasket 2022, poi ai Mondiali 2023. In entrambi i casi la corsa si è fermata ai quarti, proprio come alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando però in panchina c’era Meo Sacchetti.

La nota della Federbasket sulla conferma del “Poz”

Questa la nota della Federbasket sul Poz: “Gianmarco Pozzecco sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile anche per l’anno 2025. Gli Azzurri saranno impegnati a novembre 2024 e febbraio 2025 nella seconda e terza ‘finestra’ di qualificazione a EuroBasket 2025 e nell’estate prossima, in caso di qualificazione, affronteranno la rassegna continentale che si disputerà tra Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Attualmente l’Italia è al comando della classifica del gruppo B con due vittorie in due partite contro Turchia e Ungheria. A novembre sono previste due gare contro l’Islanda (in trasferta il 22 novembre e in casa, con sede da definire, il 25 novembre). Chiusura il 20 febbraio in trasferta contro la Turchia e il 23 febbraio in casa contro gli ungheresi”.

Basket, perché Petrucci ha confermato Pozzecco

Del resto, Gianni Petrucci non avrebbe potuto esonerare Gianmarco Pozzecco, che considera come un suo “figlioccio”, senza mettere in discussione se stesso. La mancata qualificazione alle Olimpiadi è un flop che coinvolge tutte le gerarchie del basket italiano, che per affrontare con maggiore lungimiranza il futuro ha varato il “Progetto Italia”, una serie di incontri sul territorio alla presenza del CT Pozzecco, di Gigi Datome, di un responsabile della preparazione fisica, del tecnico federale Marco Sodini in cui verranno pianificati allenamenti con i migliori prospetti, riunioni con allenatori e dirigenti e attività di comunicazione.