Basket, serie A – Colpi esterni Brindisi e Tortona, Treviso si prende il derby

Il 2023 inizia con il piede giusto per Tortona, Brindisi e Treviso.

Quest’ultimi si prendono il derby a sorpresa con Venezia avendo la meglio per 100-93. Al Palaverde di Villorba Banks e Iroeburg sono in serata super mettendo a segno 30 punti a testa, l’Umana Reyer risponde con i 15 punti di Marco Spissu e di Mitchell Watt, non abbastanza per avere la meglio. La gara si gioca spesso punto a punto ma con Treviso che sembra averne di più, soprattutto sul finale quando guadagna un margine di +7 che vale il successo.

Altra partita tiratissima quella tra Varese e Tortona. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, si va avanti a suon di triple firmate Woldentesae e Christon poi però Tortona inizia a tirare il fiato ed i biancorossi ne approfittano portandosi sul +12 ma la gara resta aperta. I piemontesi accorciano, fin quando si rimettono avanti (76-81), Ross, il migliore di casa, tiene viva la speranza si va sul pari 88-88 ma sulla sirena passa Tortona grazie a Daum. 88-89.

Successo importante anche in chiave final eight di Coppa Italia per l’Happy Casa Brindisi che batte 68-78 la Dolomiti Energia Trento. I pugliesi sono più lucidi nei momenti chiave ed alla fine vincono di dieci.