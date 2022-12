Basket, Serie A: Virtus e Olimpia ok in trasferta

04-12-2022 22:36

Vincono le prime della classe nella nona giornata di Serie A di basket. Dopo il successo di sabato di Tortona a Verona, anche la capolista Virtus si è imposta in trasferta a Varese per 108-100, mantenendo la sua imbattibilità in campionato grazie anche a un buon Belinelli (21 punti).

Si rialza dopo le amarezze di Eurolega Milano, che ha travolto Sassari per 92-63, molto bene Luwawu-Cabarrot, top scorer con 21 punti. Così Messina: “E’ una vittoria molto importante per noi, mi ha fatto piacere vederli giocare con convinzione e fiducia. È la cosa più importante. Non si devono deprimere, bisogna andare avanti. Oggi buon passo avanti, speriamo di confermarlo anche giovedì in coppa. Una partita di buon livello sia in difesa che in attacco, con prestazioni individuali molto convincenti. I titolari? Devono imparare a trovarsi. Inutile continuare a pensare che i nostri tre esterni titolari non ci sono, gli altri sono più che validi giocatori, bisogna invertire la tendenza. Oggi, tra l’altro, Cabarrot ha fatto una partita significativa”.

Brindisi-Venezia 75-63

Brescia-Napoli 95-72

Sassari-Olimpia Milano 63-92

Trento-Pesaro 79-75

Varese-Virtus Bologna 100-108

Scafati-Treviso 89-72

Reggiana-Trieste 79-84