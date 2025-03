Napoli firma l’impresa: Pullen e Green stendono l’Olimpia sotto gli occhi di Di Lorenzo e Buongiorno, salvezza a un passo

La formazione partenopea conquista l’ottava vittoria stagionale e allontana la zona retrocessione. Brutta prova dell’Armani Milano. E intanto la società azzurra cambia proprietà

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una serata che potrebbe valere tantissimo per il Napoli Basket. La formazione partenopea conquista due punti pesantissimi alla Fruit Village Arena battendo con una prova di grande solidità l’Olimpia Milano, per i ragazzi di coach Valli la salvezza è più vicina e a fare il titolo per loro ci sono anche i giocatori di Antonio Conte.

Pullen e Green stendono l’Olimpia

Napoli parte subito fortissimo nel primo quarto, la difesa funziona e Milano fa fatica a trovare ritmo in attacco. La squadra di Valli chiude avanti di due punti dopo i primi 10 minuti ma nel secondo quarto cambia di nuovo tutto, la formazione di Ettore Messina si affida Leday e Mirotic per ribaltare la situazione e chiude avanti a metà partita. E a inizio terzo parziale la situazione sembra essere completamente in discesa per il team di Ettore Messina che conquista un vantaggio che tocca anche il +15. Sembra la parola fine del match ma i padroni di casa risalgono e nell’ultimo quarto Green e Pullen danno spettacolo, Pangos gioca la sua migliore partita in maglia azzurra e l’Olimpia crolla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Due punti preziosissimi per Napoli che dopo un girone d’andate senza vittoria, ha completamente rivoluzionato la squadra e con la cura Valli ora vede a un passo il traguardo salvezza a 6 giornate dalla fine. Passo falso pesante per Milano che scivola al quinto posto in classifica.

Il tifo di Di Lorenzo e Buongiorno

Ieri sera il Napoli ha conquistato una vittoria pesantissima per alimentare i sogni di scudetto contro il Milan. 24 ore dopo il Napoli Basket mette a tappeto l’Olimpia Milano. E geografia a parte sono tanti i punti di contatto, ad assistere alla partita di basket infatti ci sono anche alcuni giocatori della squadra di Antonio Conte: capitano Di Lorenzo, Buongiorno, Billing e Ngonge hanno assistito in prima fila alla sfida contro l’Armani.

Napoli cambia proprietà

La vittoria contro Milano apre nel migliore dei modi la nuova era del Napoli Basket. La società si prepara a passare di mani, dalla trade formata da Grassi, Tavassi e Amoroso si va negli States o quasi. A prendere il controllo del club dovrebbe essere l’italo-americano Matt Rizzetta che dal 2022 è proprietario del Campobasso in serie C e ha una quota di minoranza anche dell’Ascoli. Dovrebbe essere lui il nuovo proprietario del club con Federico Grassi che rimarrebbe ma con un ruolo minore.