Basket, Tessitori: “Il derby richiede maggiore concentrazione”

17-12-2021 10:19

Sale la tensione pre derby a Basket City. Domenica sarà infatti il giorno di Virtus-Fortitudo, seconda contro penultima.

Intervistato da Il Resto del Carlino Bo, Amedeo Tessitori a raccontare come si viva l’attesa per il derby di Basket City. Il centro della Virtus è molto concentrato sull’impegno che attende la sua squadra nel prossimo turno di campionato.

Ecco secondo lui, perchè il derby è una partita molto particolare: “La divisione è solo per la pallacanestro e questo fa sì che tutto quello che accade in campo fuori si trasformi in motivo di orgoglio, goliardia e presa in giro. Si crea un’attesa importante perché tutti vogliono vincere e poter affrontare questo confronto extrasportivo da vincitori. Tutto questo è bello ed è difficile andare oltre perché si fa fatica a spiegare perché una cosa è bella”.

Come lo sta preparando? “Non pensarci è impossibile perché tutti te lo ricordano. Non c’è una ricetta unica, nel mio caso cerco di contenere le mie ansie e i miei timori sapendo che questa è un impegno dove bisogna essere più concentrati e più presenti rispetto agli altri essendoci più fattori di distrazione”.

