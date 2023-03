Basta un rigore al Manchester City: Crystal Palace ko

La squadra di Guardiola continua a tallonare l'Arsenal

11-03-2023 21:12

Il Manchester City piega in trasferta il Crystal Palace per 1-0 e torna a mettere pressione all’Arsenal capolista.

La squadra di Guardiola passa a Londra grazie ad una rete di Haaland su calcio di rigore in una partita valida per la 27esima giornata di Premier League.

Ora in classifica i Citizens sono secondi a -2 dai Gunners, che hanno però una partita in meno: domenica la squadra di Arteta affronterà il Fulham in un altro derby londinese, mentre il Manchester United terzo attende in casa il Southampton.