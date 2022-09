Bastianini punta Espargarò: “Il terzo posto è ancora possibile”

29-09-2022 09:26

È ancora tutto aperto nel campionato del mondo di MotoGp. La classifica vede al comando Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, incalzato da Francesco Bagnaia che precede Aleix Espargarò. CHiudono la top five provvisoria Enea Bastianini e Joan Miller.

Proprio il pilota riminese della Ducati arriva al Chang International Circuit per il 17esimo round di questa avvincente stagione MotoGP con tanti stimoli e una carica particolare per fare bene.

Il 24enne romagnolo dopo un grande avvio di stagione, ora ambisce al risultato massimo anche nella speranza di conquistare l’obiettivo “minimo”, ovvero il terzo posto in classifica, che al momento si trova nelle mani di Aleix Espargarò a +24. Rincorsa non certo facile, ma sulla carta, ancora possibile.

“Sulla carta sembrerebbe un circuito adatto alle caratteristiche della Ducati, ma per me è la prima volta con una MotoGP e dovrò imparare in fretta. Sarà ovviamente diverso dal Giappone perché avremo sicuramente i normali turni di prove libere per capire il tutto. L’obiettivo è ridurre i 49 punti dal primo, di fare una bella gara, non sarà facile ma potremo lottare per le posizioni che contano“.

Particolare attenzione andrà fatta al meteo instabile che potrebbe rimescolare le carte: sarà un finale di stagione MotoGP davvero imprevedibile e dove tutto può ancora succedere. “L’alternarsi di pioggia e sole potrebbe giocare a nostro sfavore, il terzo posto non è lontano e siamo fiduciosi – sottolinea Enea Bastianini -. Stiamo lavorando bene, in Giappone non abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo, ma partendo da dietro non è stato facile recuperare“.