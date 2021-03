Bastoni e paragone Conte-Allegri: sui social scoppia Inter-Juve

L’Inter supera l’Atalanta con una prova di grande sacrificio e riporta a sei le lunghezze di vantaggio sul Milan, addirittura dieci sulla Juventus, che però deve recuperare la gara con il Napoli. Un successo meritato, quello dei nerazzurri di Conte che concedono l’iniziativa ai bergamaschi, ma che non vanno mai realmente in affanno, rischiano giusto in un paio di occasioni contro il secondo attacco del torneo e monetizzano la zampata di Skriniar. Nel day after, sotto la lente di tifosi e addetti ai lavori finiscono la trattenuta di Bastoni su Romero e il parallelismo tra il gioco di Antonio Conte e quello di Massimiliano Allegri. E sui social i tifosi juventini e interisti si schierano.

Bastoni non proprio come Chiellini

Sul presunto fallo in area di Bastoni su Romero, in trend ci va Giorgio Chiellini. Il parallelismo è con la sbracciata dell’esperto centrale bianconero a Rrahmani che ha deciso Napoli-Juventus. Il tenore dei messaggi è tutto sommato univoco, con i tifosi Juventini a sottolineare il differente metro di giudizio su due episodi molto simili, sia da parte dell’arbitro sia dei media: “Rigore contro l’Inter???? Ah, no! E nessuno dei media ne parla. Immaginatevi Chiellini a fare questo fallo…”, scrive qualcuno. “Rigore planetario… ah no, non è Chiellini!”, risponde sarcasticamente un altro tifoso. E poi: “Immaginate questo fallo commesso da Chiellini con la Juventus prima in classifica. E invece niente, non ne parla nessuno!“, tuona una juventina.

Allegri come Conte, juventini in rivolta

Anche sull’accostamento tra il gioco di Antonio Conte e quello di Massimiliano Allegri rilanciato da molti addetti ai lavori, le due tifoserie dicono la loro. I bianconeri ricordano le critiche ad Allegri e non si spiegano il cambio di rotta preso da qualche opinionista con Conte. C’è chi se la prende con Lele Adani: “A me l’unica cosa che fa ridere è la pletora di filosofi tipo Adani che ha denigrato il gioco di Allegri per anni e ora fa i complimenti a Conte che gioca un calcio molto più difensivista”, e chi spara più nel mucchio: “Quindi i giornali… Allegri vince e gioca male: da cambiare. Conte vince e gioca come Allegri: ‘Top Manager‘?!”.

Ma c’è anche chi chiede giustizia per Allegri da parte degli stessi juventini: “Ci ha fatto lezione e ci ha fatto vincere per cinque anni e non gli è stato riconosciuto niente“. E chi sottolinea: “Ad Allegri mille critiche… ad Antonio Conte che oltre al catenaccio grida come un gorilla non viene detto nulla”, o ancora c’è chi, tralasciando il gioco, mette in risalto una differenza importante tra i due tecnici: “Allegri non giocava come Conte. Prova ne sia il percorso di Max in Europa”, “Conte come Allegri? A me non risulta che Allegri sia mai uscito ai gironi di Champions…”.

Conte come Allegri, gli interisti apprezzano

I tifosi interisti sembrano però accettare il paragone e si prendono tutto il buono che questo può portare: “Per i gusti miei, l’idea che Conte si sia un po’ “allegrizzato” è una notizia ancora migliore dei tre punti di ieri”, scrive qualcuno. “‘Eh ma non ha giocato’. L’obiezione fatta all’Inter, vittoriosa con l’Atalanta e miglior attacco del campionato, è la stessa che veniva rivolta alla Juve di Allegri. Ed è un buonissimo segnale, per l’Inter e per Conte“, ammette infine un tifoso nerazzurro.

SPORTEVAI | 09-03-2021 15:40