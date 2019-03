Batistuta si sente in debito

In vista della festa per il suo cinquantesimo compleanno, Batistuta ha parlato in conferenza stampa: "Sono già stato ricambiato dall'amore dei fiorentini. Mi sento a casa"

"Ho dato tanto alla città ma lei di più. Il posto dove si svolgerà la festa non è uno qualunque. Non ho chiesto nulla, voglio sorprendermi".

Sulla squadra di Pioli: "Vedo bene gli attaccanti della Fiorentina. Simeone mi sembra più tranquillo da quando è arrivato Muriel. Prima del suo arrivo mi pareva troppo carico di pressioni, i tifosi gli chiedevano sempre di segnare".

"Non ho mai parlato con la Juve, non ci sarei mai andato, stavo bene a Firenze. Volevo vincere con la Fiorentina, per questo molte volte mi sono arrabbiato con Cecchi Gori. Se avessi dato retta ad Antognoni avremmo fatto molto di più e io non avrei avuto il bisogno di lasciare Firenze per vincere".



