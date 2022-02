Bautista Agut: "Nadal è fortissimo nei momenti difficili"

22-02-2022 13:12

Rafael Nadal in Spagna è considerato quasi un Dio: sicuramente è un’icona per tutto lo sport. Il raggiungimento del suo 21° slam agli Australian Open ha amplificato la sua maestosità agli occhi di tutti.

L’ex numero nove al mondo Roberto Bautista Agut, recente vincitore del torneo Atp di Doha, ha parlato di quali sono le cose che portano Rafa a fare la differenza, in particolare quando il tennista maiorchino si trova ad affrontare momenti difficili e sotto pressione.

Ecco le sue dichiarazioni: “Rafael Nadal è assolutamente fortissimo quando deve affrontare momenti molto difficili, lo abbiamo visto di nuovo in Australia in finale contro Daniil Medvedev. C’è un motivo per cui viene considerato tra i migliori tennisti della storia e tra i migliori sportivi di sempre in Spagna”.

Bautista fa riferimento alla vittoria di Rafael Nadal, arrivata dopo una straordinaria rimonta agli Australian Open: Rafa era sotto due set a zero contro Medvedev, ma proprio quando sembrava ad un passo dal baratro ha ribaltato il match ed ottenuto un insperato successo.

