Bayern Monaco: con l'Inter rientra solo Sanè

24-10-2022 14:22

Mancano due turni di Champions LEague prima che si chiuda la fase a gironi. In questa settimana il Bayern Monaco sarà opposto al Barcellona, mentre nell’ultima giornata i bavaresi saranno chiamati al match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Ad aggiornare lo stato dei vari infortunati in casa Bayern, ci pensa il magazine Kicker. Kingsley Coman partirà per Barcellona, mentre rimarrà in Baviera, Manuel Neuer, che punta al rientro contro il Mainz.

Per quanto invece riguarda il ritorno di Leroy Sané, si ipotizza un rientro per la gara di ritorno contro l’Inter il 1° novembre, mentre il francese Lucas Hernandez dovrà attendere fino alla sfida contro il Werder Brema del prossimo 8 novembre.