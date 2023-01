Bayern Monaco, occhi puntati su Havertz

20-01-2023 23:41

Il Bayern Monaco potrebbe presto rinforzare la propria rosa. Il club bavarese sta guardando per il momento in casa Chelsea e ha puntato gli occhi sul trequartista tedesco Kai Havertz. Il giocatore classe 1999 potrebbe infatti avere poco spazio in campo con i Blues e decidere dunque di cambiare aria.

Il Chelsea ha preso in questo mercato l’ucraino Mykhaylo Mudryk e il portoghese Joao Felix, due giocatori nelle stesse zone di campo di Havertz. Pertanto, secondo Sky Deutschland il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrire 50 milioni ai Blues per il tedesco, al Chelsea dall’estate 2020.