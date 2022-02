Bayern Monaco, tanta preoccupazione per Lewandowski

28-02-2022 12:02

Classe 1988, Lewandowski indossa la casacca del Bayern Monaco dall’estate del 2014. Con i bavaresi ha vinto tutto ed è diventato un top player ma, al momento, il suo futuro potrebbe essere altrove.

Ad oggi, il rinnovo del suo contratto in scadenza nel giugno del 2023 è in stand-by. La situazione non pare semplice, anche perchè ci sarebbero tanti club pronti a farsi avanti in maniera importante. Attenzione soprattutto al Real Madrid, soprattutto se Mbappé non dovesse lasciare Parigi.

OMNISPORT