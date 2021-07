Beach Volley, l'Italia saluta la prima coppia: out Rossi - Carambula

L’Italia del beach volley perde pezzi.

Salutano il torneo olimpico Adrian Carambula ed Enrico Rossi che cedono per 2 a 1 (21-14, 24-26, 15-13) agli svizzeri Heidrich-Gerson e non riescono a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta.

Si chiude così con tre sconfitte la prima avventura olimpica di Carambula-Rossi, protagonisti comunque di una bella qualificazione, arrivata dopo aver scalato tantissime posizioni del ranking mondiale.

Questi i commenti di fine match, con l’analisi di Carambula: “Non abbiamo giocato bene, personalmente ho lottato ma non sono stato in grado di esprimermi come avrei dovuto. Sapevamo che una vittoria ci avrebbe consentito di andare avanti, ma noi purtroppo non ce l’abbiamo fatta. In questo momento francamente ho poche parole e sono deluso per come sono andate le cose”.

Questo, invece, il commento di Rossi: “Dopo l’ennesima brutta partenza nel secondo set siamo stati bravi a rimanere aggrappati alla partita lottando punto su punto e soprattutto dopo aver annullato dei match point. Francamente eravamo convinti anche noi che la partita fosse girata definitivamente. Non a caso il terzo è iniziato con un parziale di 4-1 per noi e la strada sembrava essere in discesa, però purtroppo se non rimani concentrato in un attimo la gara gira di nuovo e a causa di qualche nostro errore di troppo alla fine l’hanno spuntata loro”.

Avanzano invece Lupo – Nicolai, vicecampioni olimpici, argento a Rio 2016. La coppia azzurra, praticamente già certa di passare il turno, centra la terza vittoria su tre e batte il duo polacco Kantor – Losiak.

