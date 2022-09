Belgio, Roberto Martinez: "De Bruyne miglior playmaker al mondo"

23-09-2022 13:48

Kevin De Bruyne è il “più incredibile playmaker del calcio mondiale” secondo l’allenatore del Belgio Roberto Martinez. Il centrocampista del Manchester City è stato protagonista con un gol e di un assist nella vittoria per 2-1 del Belgio sul Galles nella Nations League di giovedì.

De Bruyne, giocatore della Premier League col City campione in carica, ha anche colpito il palo con un tiro nel primo tempo.

“È un messaggio per tutti i nostri tifosi: non date per scontato come Kevin De Bruyne gioca”, ha detto Martinez ai giornalisti. “Per me è il più incredibile playmaker del calcio mondiale in questo momento. Il suo modo di vedere il gioco, il suo modo di vedere il tempo e lo spazio e poi l’esecuzione davanti alla porta. Oggi la sua prestazione è stata magica. Ma è una cosa che fa da sempre, penso alla Polonia [vittoria per 1-0 a giugno], in casa, e lo fa con costanza. A volte lo guardo e penso che siamo fortunati ad avere un giocatore come Kevin”.

Per il 31enne, il riconoscimento di Giocatore della Stagione della Premier League 2021-22 è il secondo della sua carriera, avendo ottenuto l’onore anche nel 2019-20. Attualmente il City è in testa alla Premier League con sei vittorie, e De Bruyne è in testa alla classifica degli assistman con sei.