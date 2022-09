Nations League: vittorie per Francia, Belgio e Olanda

22-09-2022 23:12

In Nations League sorride la Francia, che ha battuto 2-0 l’Austria grazie alle reti di Mbappé e Giroud. Non sorride Pioli, che perde Maignan per infortunio: per il portiere rossonero problema al polpaccio.

Il Belgio batte 2-1 il Galles, mentre l’ennesimo gran gol di Eriksen non basta alla Danimarca per non uscire sconfitto sul campo della Croazia (2-1). Vittoria per 2-0 in trasferta per l’Olanda contro la Polonia. Trionfo anche per Kazakistan, Moldavia, Azerbaigian e Andorra. Pari in Turchia-Lussemburgo (3-3) e Lituania-Isole Faroe (1-1).