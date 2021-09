Belgio, Romelu Lukaku: 100 presenze con la nazionale a 28 anni

Romelu Lukaku, il forte centravanti ex Inter ora volato al Chelsea, nella partita contro la Repubblica Ceca ha raggiunto le 100 presenze con la nazionale del Belgio a soli 28 anni. Un traguardo enorme, impreziosito anche dal gol che ha aperto le marcature nel 3-0 finale. In un messaggio pubblicato dalla federazione belga, però, Big Rom ha ridimensionato l’importanza di questo traguardo:

“Non ho limiti, vorrei giocare ancora per molto con la maglia del Belgio. Certo che vorresti fermarti sempre quando raggiungi la vetta, ma c’è ancora tanta strada davanti. Il mio obiettivo era diventare il capocannoniere di tutti i tempi per il Belgio ed è un record che ho già raggiunto. Non mi interessa raggiungere il record delle presenze che ora è di Vertonghen, voglio solo vincere. A cominciare dalle qualificazioni ai Mondiali. Vogliamo fare bene anche in Nations League e arrivare ai Mondiali in Qatar”.

OMNISPORT | 06-09-2021 19:45