Belotti, gol e parole d'addio: "Ultimo derby? Si vedrà"

18-02-2022 23:01

Andrea Belotti bagna il ritorno in campo da titolare dopo quasi tre mesi con un gol, il più atteso ed importante che un giocatore del Toro possa segnare, quello che porta punti in un derby.

La sforbiciata che inchioda la Juventus sull’1-1 a metà ripresa è stato il quarto gol del Gallo ai bianconeri con la maglia granata, forse l’ultimo visto quel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ancora rinnovato.

Intervistato da ‘Dazn’ al termine del match l’attaccante della Nazionale ha glissato sul possibile addio al Torino a parametro zero dopo sette stagioni: “Se è stato il mio ultimo derby non lo so, ma se così fosse sono orgoglioso di me stesso e dei miei compagni perché abbiamo fatto una grande partita. La mia esultanza? C’era tutta la voglia di fare una grande prestazione, peccato non aver vinto, non avremmo rubato nulla”.

Belotti ha poi parlato della lunga assenza dai campi e ha ringraziato il tecnico Ivan Juric: “Ho avuto due mesi pieni di infortuni che mi hanno tenuto fuori a lungo, ma ho continuato a lavorare tanto. Quando sono tornato con la squadra è stato tutto più facile, merito anche del mister che mi ha messo in campo oggi e crede in me come in tutti i miei compagni”.

