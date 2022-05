Belotti: i nuovi interessamenti portano a Roma e West Ham

18-05-2022 10:44

La telenovela sul futuro professionale di Andrea Belotti prosegue con l’ennesima puntata. A rivelare i nuovi, possibility scenari di calciomercato per il Gallo, l’edizione odierna de La Stampa: da una parte, la proposta di rinnovo del contratto col Torino (in scadenza il prossimo 30 giugno) avanzata dal direttore sportivo granata Davide Vagnati (atteso da un’estate caldissima con le ulteriori, impellenti questioni legate a Gleison Bremer e Josip Brekalo), dall’altra gli interessamenti di altre realtà che continuano a pervenirgli a pioggia.

Le due nuove piste da seguire sarebbero due. La prima è legata al prossimo e ultimo avversario di questa stagione del Toro: la Roma di José Mourinho, sempre interessata a fornire a Tammy Abraham un partner offensivo di livello. L’altra arriva dalla Premier League, campionato che esalterebbe la fisicità del Gallo, classe 1993: in questo senso, la società in questione sarebbe il West Ham, già certo di un piazzamento internazionale. L’ultima giornata di campionato svelerà se in Europa o Conference League.

OMNISPORT