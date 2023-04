Benetton Treviso: trasferta sudafricana aspettando la semifinale di Challenge Cup

Appuntamento a Tolone il 30 aprile. Ma prima ci sono Sharks e Stormers per la United Rugby Championship

11-04-2023 15:14

L’appuntamento della Benetton con la storica semifinale in Challenge Cup di rugby è per domenica 30 aprile alle 13.30. Nella sfida contro il RC Toulon la squadra di Treviso non potrà avere il sostegno del proprio pubblico. L’incontro, infatti, si svolgerà allo Stade Félix Mayol di Tolone. Questo a causa della migliore posizione della squadra francese al termine della prima fase a gironi (secondo posto per Benetton in Pool B, vittoria per Tolone nella Pool A).

In caso di vittoria la Benetton affronterà in finale la vincente di Scarlets-Glasgow Warriors. Appuntamento previsto per venerdì 19 maggio alle 21.00 all’Aviva Stadium di Dublino.

Tolone è la più titolata tra le quattro semifinaliste della Challenge Cup: tra le quattro semifinaliste è l’unica a non essere al debutto. Anzi vanta quattro finali disputate, anche se fino a questo momento le ha perse tutte.

In vista dell’appuntamento di Tolone, la squadra allenata da Marco Bortolami è volata in Sudafrica per le due sfide conclusive della stagione regolare della United Rugby Championship: contro gli Sharks (venerdì 14 aprile) e gli Stormers (venerdì 21 aprile). Due appuntamenti difficili per i Leoni visto l’alto livello tecnico delle due squadre sudafricane.

“Non andiamo di certo a fare una passeggiata – ha dichiarato il presidente del club, Amerino Zatta, a il Gazzettino –. Abbiamo due partite per giocarci la qualificazione e sono convinto che si possa ambire a risultati che magari altri definirebbero inaspettati. Penso che arriviamo con una spinta emotiva positiva dopo gli ultimi risultati, sono molto fiducioso per il tour in Sudafrica”.