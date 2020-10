Benevento 2020-21, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Benevento torna in Serie A in modo trionfale. Dopo l’amara prima volta nel massimo campionato collezionando il record di sconfitte consecutive, i giallorossi sanniti hanno vinto per distacco il torneo di Serie B guidati da Pippo Inzaghi riguadagnandosi così l’accesso tra le top 20 del calcio italiano. Il totale ingaggi del Benevento ammonta a circa 16 milioni per la stagione 2020-21. Il giocatore più costoso della rosa è il polacco Kamil Glik con i suoi 2,5milioni di euro a stagione. Il difensore è nome importante del panorama calcistico internazionale e si è fatto pagare, così come lo spagnolo Iago Falque, da anni ormai nel campionato italiano ma senza grandissimi acuti: il suo ingaggi 1,7milioni di euro. Oltre il milione di euro anche l’ingaggio di Lapadula: l’ex genoano percepisce 1,6milioni. Sfiorano il milione di euro anche Ionita e Caprari. Insomma il Benevento per essere una neopromossa di provincia ha decisamente messo mano al portafoglio. In rosa anche Roberto Insigne che a differenza del fratello Lorenzo non prende un ingaggio milionario ma si “accontenta” di 0,5milioni all’anno.

Benevento, ingaggi di Lapadula, Iago Falque, Maggio, Glik e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio in milioni di € Kamil Glik 2,5 Iago Falque 1,7 Gianluca Lapadula 1,6 Artur Ionita 0,9 Gianluca Caprari 0,9 Nicolas Viola 0,75 Christian Maggio 0,7 Pasquale Schiattarella 0,7 Perparim Hetemaj 0,7 Marco Sau 0,7 Bryan Dabo 0,6 Luca Caldirola 0,5 Roberto Insigne 0,5 Federico Barba 0,45 Gaetano Letizia 0,35 Daam Foulon 0,35 Gabriele Moncini 0,35 Andrés Tello 0,3 Lorenzo Montipò 0,27 Alessandro Tuia 0,2 Riccardo Improta 0,2 Nicolò Manfredini 0,08 Abdallah Basit 0,08 Giuseppe Di Serio 0,08 Pier Graziano Gori 0,07 Siriki Sanogo 0,07 Christian Pastina 0,05

VIRGILIO SPORT | 27-10-2020 17:21