Benevento, Paolo Cannavaro: "Io e Fabio coppia affiatata"

23-09-2022 18:28

Paolo Cannavaro, una vita con indosso la maglia del Napoli prima di giocare anche per il Sassuolo, ha parlato a Ottochannel del suo ruolo di secondo allenatore al Benevento. Il capo tecnico, neanche a dirlo, è suo fratello Fabio:

“Il rapporto con il direttore sportivo Foggia è stato e dovrà essere una cosa in più, però non è stato decisivo nella scelta fatta da me e da Fabio. Adesso siamo in una totale immersione, c’è una grande cultura del lavoro in questo posto. Non ci rimane che andare avanti a lavorare come abbiamo sempre fatto, in modo deciso. Io e Fabio lavoriamo insieme da parecchio tempo ormai, sono già stato quattro anni con lui ed è stata una grande lezione, non so quale sarà il mio futuro ma essendo il fratello sono consapevole che serve lavorare di più e non di meno. Io e Fabio siamo una coppia lavorativa molto affiatata. Non abbiamo trascorso tanto tempo insieme perché il calcio ci ha divisi ma ora ci ha riuniti, dentro di noi c’è sempre il desiderio di stare insieme”.