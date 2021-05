Benevento retrocesso: Lazio-Torino condanna i sanniti

Un girone di ritorno ‘horror’, condanna il Benevento alla retrocessione in Serie B. Lazio-Torino dà il colpo di grazia alle Streghe, che salutano il massimo campionato ad appena un anno dalla promozione facendo compagnia a Crotone e Parma.

La squadra di Filippo Inzaghi, terzultima a 4 punti di distanza dalla zona salvezza occupata dai granata, col pareggio del Toro all’Olimpico vede sfumare matematicamente le residue speranze di restare in A e giocarsi tutto domenica sera all’ultima giornata proprio contro Belotti e soci.

Un epilogo amaro, impensabile al giro di boa del 2020/2021: il Benevento, con un’andata da incorniciare (22 punti in 19 partite), era infatti riuscito a tenersi lontano dalle sabbie mobili della graduatoria ricevendo elogi e stupendo sia tifosi che addetti ai lavori.

Poi il clamoroso crollo, con appena 10 punti conquistati nel girone di ritorno (unica vittoria il 21 marzo allo ‘Stadium’ contro la Juve) che hanno fatto precipitare i giallorossi nei bassifondi della classifica all’insegna di sconfitte pesanti, punti gettati al vento e passi falsi tra beffe e polemiche.

Il club sannita, guidato da patron Oreste Vigorito, adesso dovrà rimboccarsi le maniche, dimenticare la cocente delusione per un finale sportivamente drammatico e tentare di pianificare una stagione che possa riportare il Benevento di nuovo in Serie A.

CLASSIFICA A 90 MINUTI DALLA FINE

TORINO 36 punti (salvo)

Benevento 32 (retrocesso in Serie B)

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

OMNISPORT | 18-05-2021 22:34