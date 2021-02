Benevento-Roma, il pre-partita di Paulo Fonseca

Tempo di vigilia per la Roma di Paulo Fonseca, che domani sera affronterà in trasferta il Benevento di Pippo Inzaghi. La Roma ha vinto tutte le tre sfide di Serie A contro il Benevento, con un punteggio complessivo di 14-4.

Il tecnico Paulo Fonseca non avrà a disposizione Smalling, Ibanez (è stata evidenziata una lesione), Kumbulla e Cristante, con il solo Mancini a disposizione dei titolari e le riserve Fazio e Jesus pronte a scendere in campo. Queste le sue parole:

“Il Benevento è una squadra forte, gioca molto col pallone ed è pericolosa in profondità. Dovremo essere concentrati al 100% per non dargli profondità”.

Una domanda gli viene rivolta riguardo le tempistiche del recupero di Nicolò Zaniolo:

“Mi piace la sua voglia di tornare, ma qui stiamo lavorando soprattutto per farlo rientrare bene e al momento giusto. Penso che cono il lavoro che stiamo facendo non è importante il mese o il giorno del reucpero ma il fatto che ritorni bene. La voglia di Zaniolo è importante per questo processo”.

Per quanto riguarda la scelta su chi far giocare in avanti domani, Fonseca dice di non aver ancora sciolto le riserve e dunque non si sa se il centravanti sarà Dzeko o Borja Mayoral, che ha fatto il suo esordio in Serie A all’85° minuto di gioco nel match d’andata contro il Benevento. L’attaccante della Roma ha segnato quattro dei suoi sei gol nel massimo campionato italiano contro squadre neopromosse (due doppiette).

Per quanto riguarda invece l’adattamento di Spinazzola come difensore centrale, Fonseca dice:

“l modulo lo ha aiutato, giocare in questa posizione lo favorisce ed è il principale motivo delle sue buone prestazioni. Giocando di più poi ha trovato più fiducia. È una possibilità farlo giocare difensore centrale assieme a Mancini”.

OMNISPORT | 20-02-2021 16:02