25-10-2022 10:29

Una serata senz’appello: la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata questa sera alle 21 allo stadio “Da Luz” di Lisbona contro il Benfica, non ha più scelta in Champions League: tre punti o niente ottavi di finale della massima competizione europea. Con l’attuale classifica del gruppo H, infatti, i conti sono presto fatti: le due squadre, infatti, a 180′ dalla fine, sono distanti 5 punti (PSG e Benfica 8; Juventus e Maccabi Haifa 3).

Champions League, Benfica-Juventus: bianconeri con le spalle al muro, tre punti o addio ottavi

E’ chiaro come le cose si siano terribilmente complicate dopo la sconfitta, del tutto in attesa (2-0) in quel di Haifa, che ha tolto il destino dalle mani della Juve, che deve vincere con Benfica e PSG e sperare che almeno una delle due non vinca contro il Maccabi. Impresa davvero ardua, ma bisogna comunque provarci. In caso di arrivo al terzo posto, come sempre, la “discesa” in Europa League.

Srdjan Jovanovic, l’arbitro di Benfica-Juventus

Abitro della gara di Lisbona sarà il serbo Srdjan Jovanovic. Gli assistenti sono Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, al Var il tedesco Marco Fritz. Un solo precedente con il fischietto classe 1986, non esattamente fortunato: il 4-0 subito dal Chelsea nella passata edizione di Champions League in data 23 novembre 2021, caratterizzato dalle reti di Chalobah, James, Hudson-Odoi e Werner.

Benfica-Juventus, i precedenti

Il Benfica, passato 2-1 nella gara dello scorso 15 settembre all’Allianz Stadium, ha vinto tutte e tre le partite casalinghe contro la Juventus in competizioni europee: 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni nel 1968, 2-1 in Coppa UEFA nel 1993 e 2-1 in Europa League nel 2014. Aquile di Lisbona che costituiscono una vera e propria bestia nera per i bianconeri, che La hanno vinto solo una delle sette partite in competizioni europee contro il Benfica (un pari e 5 ko), 3-0 in Coppa UEFA nel marzo 1993 con i gol di Jurgen Kohler, Dino Baggio e Fabrizio Ravanelli.

Champions League, Benfica-Juventus: dove seguirla in tv e in streaming

Il fischio d’inizio di Benfica-Juventus è in programma alle ore 21 allo stadio “Da Luz” Lisbona e sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà disponibile anche in diretta su Sky Sport e sul canale numero 252 del satellite. E in diretta streaming su Skygo e Mediaset Infinity.