Champions League 22-23, Benfica-Juventus: le probabili formazioni

25-10-2022 08:22

Partita vitale per la Juventus di Massimiliano Allegri: vincere è l’unico obiettivo dei bianconeri per cercare di proseguire l’avventura europea. La Juventus si trova infatti in fondo alla classifica insieme al Maccabi Haifa con appena tre punti e distanti cinque lunghezze da portoghesi e Paris Saint-Germain.

Schmidt, privo di Morato, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Neres, Joao Mario e Rafa Silva chiamata ad agire alle spalle dell’unica punta Ramos.

Allegri, oltre che di Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer e De Sciglio, dovrà fare a meno anche di Paredes, messo ko da un problema muscolare. Nel 3-5-2 bianconero, quindi, ancora Locatelli in cabina di regia, con McKennie e Rabiot ai suoi lati e Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. Milik spalla di Vlahovic in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, Joao Mario, Rafa Silva; Ramos. All. Schmidt

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri