08-01-2023 13:30

Rui Costa nella bufera. La stampa portoghese accusa il Benfica e l’ex calciatore del Milan dando notizia dell’apertura di un’indagine ufficiale su uno dei maggiori club portoghesi e sui membri del consiglio di amministrazione, confermate dalla stessa società sportiva.

Benfica: Tra gli accusati anche l’ex Milan Rui Costa

La stampa lusitana riporta che tra gli accusati vi sarebbe anche Manuel Rui Costa, che ha vestito in Italia le maglie di Milan e Fiorentina. L’ex centrocampista ricopre la carica di presidente del club di Lisbona dal 2021, subentrando a Luis Vieira che si dimise in seguito alla richiesta di detenzione della magistratura portoghese nell’ambito di un’altra inchiesta per frode fiscale e truffa.

Benfica: l’ex Milan Rui Costa autore delle combine?

Non sono noti tutti i dettagli dell’inchiesta, che sembra coinvolgere alcune mail piratate (indirizzi creati ad hoc e criptati onde utilizzarli per scopi illeciti): nelle stesse si legge che il Benfica ed alcuni suoi dirigenti avrebbero beneficiato di alcuni risultati manipolati in numerose partite (non si conosce se potrebbe esserci un coinvolgimento diretto di Rui Costa, oppure se sia estraneo ai fatti). Interpellato sulla questione, il club portoghese conferma l’indagine senza commentare il caso.

La difesa del Benfica e dell’ex Milan Rui Costa

Di seguito la nota del club lusitano: «Tenuto conto delle notizie rese pubbliche in data odierna, Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD conferma di essersi costituita in giudizio in data 3 gennaio, nonché, tra gli altri, i componenti del Consiglio di Amministrazione dal 2016 al 2020 e che sono attualmente in carica», si legge nella nota della società.

«Benfica SAD non rilascerà ulteriori commenti in merito, poiché il processo si trova sotto segreto giudiziario. Il Benfica esprime la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti, come è sempre avvenuto fino ad ora», chiude il comunicato ufficiale.