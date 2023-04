Benfica, Rui Costa: “Lotteremo fino all'ultimo secondo”

Il presidente del Benfica prima della partenza: “Partiamo da un risultato negativo, per il Benfica ogni partita è la più importante”

18-04-2023 11:27

Il presidente della squadra portoghese del Benfica, prossima avversaria nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champion League contro l’Inter, Manuel Rui Costa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti portoghesi. Prima della partenza, Rui Costa ha dichiarato: “Partiamo da un risultato negativo, il primo dopo 13 partite in Champions League in cui abbiamo ottenuto 10 vittorie e due pareggi, qualcosa di inedito per il club. È un risultato che si rivela pesante visto quanto accaduto in campo, ma è nostro obbligo lottare fino all’ultimo secondo ed è quello che faremo. Sono pienamente consapevole che la squadra lo farà”.

Prosegue poi il presidente: “Per il Benfica, ogni partita è la più importante. In questo momento è la più importante perché è ciò che ci permetterebbe di andare avanti nella competizione. Non getteremo la spugna e lotteremo fino all’ultimo secondo”.

In chiusura sulle tre sconfitte consecutive dei portoghesi: “Nove mesi e mezzo brillanti, abbiamo vissuto momenti migliori rispetto a questi ultimi giorni, ma non possiamo dimenticarlo. Abbiamo guidato il campionato dall’inizio fino ad ora. Niente di tutto questo può incidere su quello che è stato fatto per nove mesi e mezzo. La stagione finirà bene, nello spogliatoio ne siamo sicuri”.