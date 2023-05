Bennati: “Nomi come Ballerini, Trentin e Affini ben si addicono al Mondiale”

Il ct azzurro a Gaslow dovrà rinunciare a Milan, Ganna e Consonni impegnati nella pista

31-05-2023 11:05

Dopo il Giro, conclusosi con un “bilancio positivo” per l’Italia fatto di quattro vittorie di tappa (Milan, Davide Bais, Dainese, Zana) e tante vittorie sfumate (due volte con Milan e poi con Frigo, Albanese, De Marchi e Bettiol), il pensiero del ct Daniele Bennati è rivolto ai prossimi appuntamenti della nazionale – Mondiali di Gaslow ed Europeo – ed oltre.

“Glasow è un percorso per corridori esplosivi e che sanno cambiare ritmo e velocità molto spesso” dichiara il ct a OAsport. Proprio come Milan, ma “Jonathan ha in mente di provare a vincere il Mondiale nell’inseguimento a squadre. Non potrò contare su corridori come lui, Ganna e Consonni”. Il percorso dei Mondiali è anche “adatto per corridori da Classiche. Non ho ancora pensato alla rosa di corridori che convocherò, ma nomi come quello di Ballerini, Trentin e Affini si adattano bene al tipo di percorso”.