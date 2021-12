Benoit Paire positivo e furioso: "L'Atp non ci tutela"

29-12-2021 11:50

La stagione tennistica è alle porte, con l’inizio della ATP Cup previsto per Capodanno, ma l’elevatissimo numero di contagi da Coronavirus rischia di trasformare anche la nuova annata in un calvario, per la Atp e per gli atleti.

In tal senso un atto d’accusa piuttosto duro nei confronti della Federazione arriva da Benoit Paire.

L’esperto tennista francese è andato all’attacco sui propri canali social dando l’annuncio della propria, nuova positività al Covid-19: “Buongiorno, mi chiamo Benoit Paire e per la 250ª volta sono positivo! Francamente, non ne posso più di questo Covid”.

Paire ha poi denunciato il proprio stato di frustrazione prima di prendere di mira la Atp: “Ho il naso che cola, ma a causa di tutte queste quarantene trascorse nelle stanze d’albergo di tutto il mondo, non mi sento molto bene soprattutto con la testa”.

“L’anno scorso è stato difficile e quest’anno inizia nella stessa maniera, cosa fa l’Atp per tutelare i giocatori nella mia stessa situazione?”.

OMNISPORT