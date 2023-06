Berardi, stavolta è quasi fatta con una big: bufera sul web

Sembra ormai fatta per Domenico Berardi alla Lazio. Il giocatore alla fine dovrebbe lasciare il Sassuolo, e pare sia la volta buona: battuta la concorrenza di altre big di A. Le reazioni e i commenti

20-06-2023 20:33

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Uno degli asset a disposizione del Sassuolo, ovvero Domenico Berardi, è prossimo ad accasarsi in un altro club di Serie A per la prossima stagione. Si sblocca il mercato in uscita dei neroverdi relativo all’attaccante lanciato proprio dal club e che aveva in essere un contratto sino al 2027, prolungato con tanto di adeguamento dell’ingaggio lo scorso anno.

Berardi alla Lazio, le cifre dell’affare

E invece alla fine Berardi lascerà veramente il Sassuolo. Dato per partente quasi ad ogni sessione di mercato, il calabrese dovrebbe infine vestire la maglia della Lazio nella prossima stagione. Il giocatore ha accettato la corte della società di Lotito ed anche di Maurizio Sarri, che avrebbe spinto in prima persona per ottenere i servigi della punta, e a quanto pare potrebbe firmare un contratto quadriennale con ingaggio pari a circa 3,5 milioni più bonus. Il Sassuolo dovrebbe incassare per l’operazione di vendita del cartellino 20 milioni più bonus.

Berardi alla Juve, il retroscena del passato

Battuta quindi la concorrenza di Roma, Fiorentina e anche Juventus, il club nel quale militò dal 2007 al 2010 nelle giovanili, prima di iniziare la trafila dagli Under del Sassuolo e non mollare più questa squadra sino all’attuale stagione, resistendo alle pressioni di mercato. Già nel 2016 la società bianconera aveva tentato l’assalto a Berardi: una indiscrezione che è circolata in questi giorni riportava infatti chiamate insistenti da parte dell’allora amministratore delegato Beppe Marotta e di Massimiliano Allegri, con l’attaccante che però frappose un muro di gomma tanto che, si racconta, avesse deciso di non rispondere al telefono “per non dire di no”.

L’attaccamento alla maglia neroverde di Berardi era diventata nel corso degli anni qualcosa di proverbiale in un calcio in cui un giocatore di un club di media fascia difficilmente poteva dire di no alle big che offrivano margini di ulteriore crescita a livello internazionale. Ma il classe 1994, e quindi più vicino ai trenta, a quanto pare avrebbe deciso di rompere gli indugi e provare a cambiare aria, per magari mettersi alla prova con il mondo delle coppe europee e segnatamente della Champions come farà la Lazio, seconda in classifica di campionato, il prossimo anno.

I commenti su Berardi alla Lazio, tra entusiasti e critici

La svolta nella carriera di Berardi ha intanto acceso la piazza virtuale, con diversi tifosi ed appassionati che si sono scapicollati a commentare la vicenda. “Finalmente dopo tanti anni cambia casacca, un po’ la stessa storia di Milinkovic-Savic da 10 anni accostato alla Juve in ogni sessione di mercato e mai arrivato”, scrive un utente. C’è poi chi saluta in maniera plaudente il colpo del club di Lotito (“Affarone per la Lazio , grandissimo giocatore”), e chi immagina già magnifiche sorti e progressive grazie alla quantità e qualità degli esterni e dei giocatori offensivi che avrà la Lazio (“Berardi a destra, Zaccagni a sinistra con Immobile punta. 40/50 goal e 20 assist”). Un po’ meno per la società di partenza (“Va in B il Sassuolo”, preconizza un commentatore pessimista).

Ma non mancano anche critiche e scetticismi espressi sui social da alcuni utenti: “Va in una squadra dove: Immobile è inamovibile, Zaccagni a sinistra comanda e a destra Felipe Anderson non ne ha mai saltata una (pupillo di Sarri). Secondo me scelta sbagliata”. I tifosi romanisti, poi, non hanno fatto mancare un certo astio: “Così finalmente ce lo togliamo dalle… Sono minimo 5 sessioni di calciomercato che viene accostato alla Roma”, sentenzia un sostenitore giallorosso.