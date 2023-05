Champions: Ecco le fasce per Napoli, Inter e Lazio: tutti i verdetti

Si va componendo il quadro delle protagoniste: ieri titolo per Bayern, Benfica e Psg

28-05-2023 13:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Prende sempre più forma lo scenario defininitivo della Champions League 2023/2024 che sarà l’ultima con 32 squadre nei gironi, prima della rivoluzione del 2024/2025 con l’allargamento della competizione. Si è quasi definita del tutto la prima fascia, quella riservata ai campioni nazionali, come il Napoli, dopo che ieri sono stati assegnati tre titoli. In Germania il Bayern, approfittando del clamoroso scivolone interno del Borussia Dortmund, ha vinto per l’11esima volta di fila la Bundesliga, in Francia al Psg è bastato un pari per brindare in anticipo e in Portogallo il Benfica ha centrato il primo posto ai danni del Porto.

Champions, l’harakiri del Borussia spalanca le porte al Bayern

Da batticuore il turno di campionato tedesco, con colpi di scena a raffica negli ultimi minuti e trionfo finale del Bayern che andrà pertanto in prima fascia assieme alle altre squadre campioni, come il Barcellona, il Manchester City, il Napoli e appunto il PSG e il Benfica. Potrebbe esserci posto anche per l’Inter, se vincesse la Champions (altrimenti toccherà al Feyenoord) e alla Roma se vincesse l’Europa League contro il Siviglia (altrimenti toccherà agli spagnoli, attualmente solo noni in Liga).

Champions, le mine vaganti in seconda fascia

Ricca di top-club anche la seconda fascia: insieme al Real Madrid sono già sicure del posto anche Atletico Madrid, Lipsia, Manchester United e Arsenal, Porto. Anche la Lazio ha già blindato la qualificazione ed attualmente è in terza fascia (insieme a Salisburgo, Dinamo Zagabria, Celtic Glasgow e Stella Rossa). Ieri ha timbrato il passaporto anche l’Inter battendo l’Atalanta ma la sua fascia di destinazione dipende dalla finale col City. Milan e Juventus sono in corsa per gli ultimi due posti utili. In quarta ed ultima fascia c’è il temibile Newcastle, oltre ai francesi del Lens.

Champions, come sarebbero le quattro fasce oggi

Queste le squadre già qualificate alla fase a gironi di Champions 2023-2024, collocate nelle possibili quattro fasce:

PRIMA FASCIA:

NAPOLI

Barcellona

Manchester City

Psg

Bayern Monaco

Benfica

ROMA/Siviglia

Feyenoord/Inter

SECONDA FASCIA:

Real Madrid

Borussia Dortmund

Arsenal

Lipsia

Atletico Madrid

Porto

Manchester United

INTER o Salisburgo se l’Inter non vince la Champions 2022-23

TERZA FASCIA:

Salisburgo

LAZIO

Dinamo Zagabria

Celtic Glasgow

Stella Rossa Belgrado

MILAN?

Feyenoord? (se l’Inter vince la Champions 2022-23)

Real Sociedad?

QUARTA FASCIA:

Newcastle

Lens