Bergomi, frecciata a Cardinale ma sul web la condanna arriva anche dai tifosi del Milan

Il n.1 di Redbird accende la miccia parlando di fallimento economico dell'Inter, Bergomi risponde mentre si scatena un putiferio sul web

Il messaggio di ‘buon Natale’ tra Milan e Inter non è arrivato. Gerry Cardinale annuncia che resterà fino al 2028, che intende ricapitalizzare il Milan e attacca i diretti rivali, cugini nerazzurri, sulla gestione economica del club. Pesanti le parole riportate nel documento di Harvard Business School (relative però allo scorso aprile). Ma non finisce qui: Bergomi risponde alle ‘provocazioni’ dell’imprenditore americano e il popolo di milanisti e interisti impazza sul web per un botta e risposta senza fine.

Gerry Cardinale attacca la politica economica dell’Inter

Gerry Cardinale, spiegando la sua strategia di gestione del Milan, ha sottolineato l’importanza di un approccio sostenibile e ragionato, senza rinunciare a una stoccata: “Vincere campionati è un obiettivo importante ma bisogna farlo con intelligenza. L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta (il riferimento non è al club ma a Steven Zhang che ha dovuto cedere il passo a Oaktree, ndr).”

Inoltre, ha chiarito: “Non sto cercando di americanizzare il club, sto cercando di introdurre elementi americani che possano aiutare a portarlo al livello successivo.”

Su Sky Fabio Caressa ha cercato di contestualizzare le parole di Cardinale: “Quando Cardinale ha detto che l’Inter ha vinto uno scudetto e poi è andata in bancarotta intendeva dire che nella sua visione è più importante essere in lotta ogni anno per scudetto e Champions che vincere un anno e poi basta.”

Bergomi risponde alle ‘provocazioni’ di Gerry Cardinale

A queste affermazioni, Bergomi ha risposto in diretta con fermezza, sottolineando i successi recenti dell’Inter: “Allora non credo parlasse dell’Inter perché veramente l’Inter ha vinto uno scudetto, poi è rimasta sempre in lotta per lo scudetto, poi ha vinto 5 coppe, poi ha fatto una finale di Champions e poi ha vinto un altro scudetto.”

I tifosi di Milan e Inter scatenati

Non c’è pace tra Milan e Inter neanche sui social: “Caro Gerry, per essere precisi non è l’Inter a essere andata in bancarotta, ma il suo ex proprietario. Il club nerazzurro ha vinto lo scorso anno e sta continuando a vincere ora. Tutto grazie a una dirigenza esperta e competente e un grande allenatore. Prenda appunti.”

C’è poi chi scrive: “Beh se il suo ex proprietario ha fallito non è mica colpa di Cardinale. Capisco che fino al giorno prima dell’escussione per lei non ci fossero problemi… ma la realtà “spiaze” è quella detta da Cardinale”.

Non si placano gli animi sul web: “La polemica sulle parole di Cardinale contro l’Inter. Il proprietario del Milan non si riferiva direttamente al club nerazzurro, ma al default cinese.”

E infine c’è chi scrive: “Negli ultimi commenti l’avevo quasi previsto ora ne ho la certezza: il Milan è caduto veramente in basso e non solo in campo e in panchina, quelle di Cardinale e Furlani sono dichiarazioni che non si possono sentire. Si torna indietro di dieci anni con il boss Ibrahimovic“.