Bernal torna a parlare e la rivelazione mette i brividi

28-01-2022 18:30

Dopo giorni molto delicati colmi d’apprensione, Egan Bernal ha trovato la forza per tornare a parlare.

Il corridore della Ineos-Grenadiers lo ha fatto, tramite Twitter, dal letto d’ospedale della Clinica dell’Università di Sabana dove è stato operato e ricoverato in seguito al grave incidente riportato in allenamento lunedì.

La rivelazione shoccante

“Ho avuto il 95% di possibilità di restare paraplegico, e quasi di perdere la vita facendo quello che mi piace” ha svelato il corridore colombiano sul proprio account ufficiale.

“Oggi voglio ringraziare Dio, alla Clinica La Sabana, a tutti gli specialisti per fare l’impossibile, alla mia famiglia, alla mia ragazza Maria Fernanda e a tutti voi per i vostri pensieri” ha continuato il vincitore del Giro d’Italia che, a questo punto, si può davvero definire un “miracolato”.

Le sue condizioni a cinque giorni dall’incidente

Bernal poi, dopo aver ringraziato di cuore tutti coloro che nelle ore immediatamente successive all’incidente gli sono stati vicini, ha provveduto a fornire un importante aggiornamento circa le sue condizioni.

“Sono ancora in terapia intensiva aspettando ancora degli interventi chirurgici, però confidando in Dio tutto andrà bene” ha scritto speranzoso il nativo di Zipaquirà.

La reazione della madre

A conferma della portata di quanto subito da Bernal nelle scorse ore sono arrivate anche le parole della madre Flor Marina Gomez.

“La mia felicità di oggi è paragonabile a quella di 25 anni fa perché sento che mio figlio è nato una seconda volta” ha detto commossa la madre del fuoriclasse colombiano.

L’augurio, per tutti gli appassionati di ciclismo e di sport, è che in questa “seconda vita” Bernal possa continuare a incantare in sella a una bicicletta come fatto nella prima.

