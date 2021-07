Bernardeschi e Veronica Ciardi si sposano: le nozze dopo Euro 2020

Le lacrime di Federico Bernardeschi, dopo i rigori di Wembley, hanno segnato le parole di riscatto e di rivalsa che ha pronunciato ai microfoni di Rai Sport in quegli attimi irripetibili che lo hanno forse appagato o, almeno, gli hanno restituito una frammentaria risposta. Non è stato semplice, quest’ultimo anno. Ma andrà ad aggiungere un tassello importante alla sua storia: Bernardeschi ha maturato la decisione di sposarsi con Veronica Ciardi, ex gieffina e madre della loro bambina Deva (2 anni).

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi

La loro relazione, da sempre protetta da una attenzione scrupolosa alla privacy nonostante entrambi siano personaggi pubblici, verrà coronata dalle nozze che verranno celebrate con una cerimonia riservata a pochi intimi, a sancire e formalizzare la loro unione.

Bernardeschi sposerà Veronica a Carrara, nella cornice del Duomo per poi accogliere amici e parenti nello stabilimento balneare che lo juventino ha acquistato sulla costa e che sarà lo scenario di una festa che chiuderà anche un ciclo monumentale nella sua carriera, dopo la vittoria con l’Italia di Mancini a Wembley di Euro 2020 e i relativi festeggiamenti.

Un amore nato quasi per caso: Bernardeschi e Ciardi innamorati

Veronica e Federico hanno maturato questa decisione, dopo essersi conosciuti nel 2016 durante una vacanza a Formentera: la loro storia è proseguita – tra alti e bassi – fino a una vera e propria crisi nel 2019 quando si allontanarono. Superata questa fase, Bernardeschi e l’ex modella e dj hanno voluto fortemente Deva, consolidando la loro relazione e avviando la loro famiglia verso il percorso che li ha condotti a decidere di formalizzare la loro storia.

Nonostante siano acclamati e godano entrambi di una certa notorietà nei rispetti campi professionali, Bernardeschi e la Ciardi non hanno mai cercato i riflettori da quando sono insieme: le foto che li ritraggono in atteggiamenti affettuosi o in circostanze più private sono rarissime, se non introvabili.

Il messaggio di Bernardeschi dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020

Anche sull’account Instagram del calciatore della Juventus e della Nazionale, le immagini famigliari sono pochissime e lo vedono molto più spesso con Deva che con Veronica.

“Io ho sofferto tanto quest’anno. Non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutti coloro che hanno creduto in me. Siamo sul tetto d’Europa: non potevo essere ripagato in maniera migliore. Paura di non farcela? Non l’abbiamo mai avuta. Ci abbiamo sempre creduto anche oggi. Anche dal secondo minuto. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo”, l’augurio per tutti che ha desiderato dedicare dopo il trionfo di Wembley.

VIRGILIO SPORT | 13-07-2021 18:24