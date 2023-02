Berrettini, fissato il ritorno in campo dopo la delusione di Melbourne

Il tennista romano parteciperà all'Atp 500 di Acapulco in programma tra il 27 febbraio e il 4 marzo

01-02-2023 14:16

C’è la data per il ritorno in campo si Matteo Berrettini: lunedì 27 febbraio, giorno di apertura dell’Atp 500 di Acapulco in Messico, che proseguirà fino 4 marzo. Il nome del tennista di Conca d’Oro compare nella entry list della manifestazione ed è motivo di gioia dopo la delusione maturata agli Australian Open con l’eliminazione al primo turno avvenuta per mano di Andy Murray.

Berrettini: ecco quando tornerà in campo

Berrettini ha quindi scelto di allenarsi per un mese e mezzo lontano dalle luci della ribalta per ritrovare le migliori condizioni fisici mentali. Come, peraltro, ha confermato il suo allenatore Vincenzo Santopadre:

“Finalmente ecco un periodo per lavorare con un po’ di continuità. A Melbourne avevamo i 720 punti da difendere, ci siamo tolti il dente come si suol dire e, adesso, che di punti ce ne sono pochissimi, sarà possibile programmare la risalita. Fortunatamente, ora Matteo è fisicamente integro, per ciò potrà allenarci bene, con tutti i crismi. Non vede l’ora di tornare in campo”.

Berrettini: Acapulco, poi Indian Wells e Miami

Il finalista di Wimbledon 2021, proprio dopo la debacle australiana, è sceso in ventiduesima posizione e potrebbe perderne altre da qui ad Acapulco, in questo abbondante mese di inattività. La manifestazione messicana servirà anche da avvicinamento ai Masters 1000 statunitensi di inizio marzo – Indian Wells e Miami -, in cui il tennista romano sarà chiamato a tira fuori dal cilindro tutta la propria tecnica.