Matteo Berrettini si complica la vita ma va in finale sulla terra rossa di Belgrado battendo in semifinale il giapponese Taro Daniel col punteggio di 6-1 6-7 6-0. Due set dominati e uno perso quando era vicino al traguardo per il 25enne romano che ora non affornterà il beniamino di casa Novak Djokovic bensì il russo Aslan Karatsev, rivelazione dell’anno, che in tre ore e mezza ha pigato il serbo numero 1 del mondo col punteggio di 7-5 4-6 6-4.

OMNISPORT | 24-04-2021 23:43