Berrettini, Melissa Satta al contrattacco: "Non perdeva per colpa mia, c'è una cosa che non tollero più"

La showgirl a gamba tesa contro malelingue e insinuazioni: le voci che le hanno fatto male in passato ("sex addicted", "mangiauomini") e il presente con Carlo Gussalli Beretta.

All’inizio ci rideva su, poi quelle voci, quelle insinuazioni, quei commentini velenosi e quegli articoletti da strapazzo messi online giusto per raccattare qualche click sono diventati sempre di più. Soprattutto, sono diventati intollerabili. Anche adesso che la love story con Matteo Berrettini, breve ma intensa, è ormai finita. E non da poco. Melissa Satta al contrattacco sul gossip che, per qualche mese, ha riempito le pagine di siti e giornali e, soprattutto, le pagine dei social. ‘The Hammer’ non perdeva certo per colpa sua. E non è tornato a vincere solo perché non sta più al suo fianco.

Melissa Satta a gamba tesa sulle insinuazioni su Matteo Berrettini

Intervistata dal settimanale F, la popolare modella e showgirl ha commentato senza peli sulla lingua le malelingue sul suo conto: “Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive. Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti“.

Le malelingue, una lunga storia: critiche anche ai tempi di Boateng

Scucita di dosso l’etichetta di sex addicted, scucita di dosso anche quella di mangiauomini. “Io ho avuto relazioni importanti e lunghe”, continua Melissa. “Con mio marito sono stata dieci anni, l’ho seguito a ogni cambio di squadra. Poi mi sono separata. Ho avuto delle storie e mi sembra anche normale”. Già, l’ex marito. Anche quando Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox, accusava degli infortuni o giocava così così, qualche tifoso la prendeva di mira. Le malelingue, a pensarci bene, sono iniziate ancor prima della liaison con Berrettini.

Carlo Gussalli Beretta, chi è il nuovo compagno di Melissa Satta

Ora, per fortuna, Melissa non corre il rischio di essere presa di mira dai fan di qualche squadra o di qualche sportivo: è legata infatti a Carlo Gussalli Beretta, nipote di Bartolomeo, fondatore dell’omonima fabbrica d’armi ed ex, tra le altre, di Dayane Mello e Giulia De Lellis. Almeno lui con lo sport a livello professionistico non ha nulla a che vedere. “Sono strafelice, ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più“.