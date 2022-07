Berrettini ritrova il sorriso: ecco quando tornerà in campo il numero 2 d’Italia

04-07-2022 16:20

Messosi alle spalle il dispiacere per il forzato abbandono a Wimbledon dove sarebbe stato uno dei principali candidati al successo finale, Matteo Berrettini ha potuto finalmente tornare al lavoro.

Rientro in campo e sensazioni, l’annuncio di Berrettini

Il romano, come si è potuto evincere da quanto scritto e mostrato sui social, ha ripreso ad allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali in cui proverà in tutti i modi a cancellare la delusione per il forfait a Londra dove, in sua assenza, è Jannik Sinner a brillare.

“Sono in forma, sano e di nuovo ad allenarmi. Grazie a tutti per i bei messaggi della scorsa settimana. Significa molto per me” ha postato sorridente Berrettini sui propri canali social.

Rientro Berrettini, dove tornare a giocare l’azzurro

In particolare, il romano ha messo nel mirino l’ATP 250 di Gstaad che si svolgerà in altura sulla terra rossa dal 17 al 24 luglio.

Il torneo svizzero non può che suscitare dolci ricordi a Berrettini che proprio qui, nel 2018, ha ottenuto il primo titolo della carriera nel circuito maggiore: la speranza è che, stimolato da queste memorie, il romano possa far partire una campagna sul cemento americano ricca di soddisfazioni.

Stop Berrettini, le parole di Panatta e Vezzali

Nel frattempo, in attesa di trasferirsi in terra elvetica, ad alleviare ancora un po’ l’amarezza di Berrettini per l’addio a Wimbledon 2022 ci hanno pensato le parole rivoltegli da Adriano Panatta e Valentina Vezzali.

L’ex leggenda del tennis azzurro ha incoraggiato l’attuale numero due d’Italia su Twitter (“Berrettini ha dimostrato di essere un campione anche fuori del campo. Peccato davvero, avrebbe potuto vincere il torneo. Daje Matteo, alla prossima), mentre la sottosegretaria allo sport ha dichiarato: “[…]L’importante è che guarisca quanto prima. Lo sport è anche questo: saprà rifarsi e dimostrare il suo valore”.

La speranza dei tifosi italiani è che, a partire da Gstaad fino agli US Open, Berrettini possa riuscirci davvero.