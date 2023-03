Besiktas insiste: vuole El Shaarawy della Roma

C'è tempo fino al 4 marzo per concretizzare l'operazione e arrivare così al Faraone. Altrimenti si punta al parametro zero

01-03-2023 17:40

Il Besiktas insiste per avere subito Stephan El Shaarawy. Lo scrive il portale turco Sporx. I turchi avrebbero offerto alla Roma 2 milioni di euro per avere l’attaccante, che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Nella Superlig il mercato è aperto fino al 5 marzo, dunque il tempo per un’intesa c’è. Se l’operazione non dovesse concretizzarsi entro quella data, ecco che il Besiktas diventerebbe uno dei club preferiti per mettere le mani sul Faraone in estate, a parametro zero. Bisognerà valutare cosa ne pensa José Mourinho, che sta utilizzando molto il giocatore.