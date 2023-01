Bezzecchi: "Bastianini-Bagnaia? Capiremo presto"

03-01-2023 22:46

Marco Bezzecchi in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato del possibile dualismo in Ducati tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini: “Essere compagni di squadra cambia in parte i rapporti, anche se è complicato spiegare il perché”.

“Sia Pecco ed Enea sono due ragazzi intelligenti, vedremo: dopo le prime quattro o cinque gare si capirà la situazione all’interno del box”, ha spiegato il pilota del team Gresini.

Sul suo futuro: “Manca tanto tempo al 2024, ma d’altro canto ora il mercato per la stagione successiva si apre molto presto, quindi occorre restare sempre sul pezzo: non so se ci sono molti piloti in scadenza, ma in generale devo pensare solo ad andare forte. Direi che spero di essere un uomo mercato”.