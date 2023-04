Bezzecchi si gode il momento: “Che goduria essere in testa”

Poi rivela: “Valentino Rossi era contento come un matto. Sarà difficile stare sempre là davanti, ma lotterò con i più forti”

05-04-2023 18:39

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio a Termas de Rio Hondo ed è balzato in testa alla classifica del Mondiale di MotoGp. Tutto vero? Sì. Con il Team Mooney VR46 ora può anche sognare, come racconta a Sky Sport in esclusiva.

“Ho metabolizzato meglio, ho realizzato grazie al rientro a casa. Ho ricevuto molto affetto da tutti dopo la vittoria in Argentina. Il soprannome “Simply the Bez” mi piace davvero tanto, lo userò anche in futuro. Sicuramente è una crescita che mi ha sorpreso, non me l’aspettavo così veloce. I ragazzi del team mi hanno aiutato e questo mi ha fatto andare più veloce. Sarà difficile lottare sempre per podio e vittoria, vista la concorrenza, ma intanto abbiamo vinto una gara e cercherò sempre di lottare al massimo per battagliare con quelli forti”.

Racconta: “Ho vinto la prima gara in Argentina sul bagnato nel 2018, la prima in MotoGP uguale cinque anni dopo: ci ho riflettuto, è stata una grande sensazione e vincere così è stata una grande emozione. Sento l’affetto della gente, è una cosa che mi fa molto felice. Noi sportivi senza i tifosi non faremmo nulla. Cerco di essere me stesso, sono così anche nella vita normale. Con il team Sky ho passato anni fantastici, ho trovato persone splendide come Uccio e Pablo che ritrovo anche oggi al mio box. Mi ritengo molto fortunato”.

Rossi è felice quanto lui: “Valentino era contento come un matto. Ci siamo sentiti, gli avevo mandato qualche messaggio prima della gara perché non volevo la gara bagnata. Poi ho messo via il cellulare e non ho visto la risposta. Mi ha scritto: “Direi bene anche sul bagnato”. Dobbiamo vederci domani, ne parleremo di persona”.

Intanto, se cerchi Bagnaia in testa alla classifica, trovi invece Bezzecchi: “In testa al Mondiale si sta bene, ho guardato la classifica perché è il massimo per un pilota. Ho anche goduto. Mi tengono sempre con i piedi per terra. Mi sono goduto più che altro la gara, ma è stato bello per il team che lavora tanto e che ha creduto in me. Sono contento di dargli queste soddisfazioni”.