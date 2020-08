Biasin bacchetta Conte: "Ha avversario che non può battere"

L’impressione è che quello di ieri sera, dopo la sconfitta nella finale di Europa League col Siviglia, sia stato l’ultimo sfogo da allenatore dell’Inter di Antonio Conte. Una sorta di resa dei conti in cui, in maniera più o meno velata, ha fatto capire tutti o quasi i motivi del suo malcontento e del suo sempre più probabile addio. Non c’entra la sconfitta, Conte – e probabilmente con la società che ne era già a conoscenza – aveva già deciso. E’ andato avanti per la sua strada cercando di vincere l’ultimo trofeo rimasto e la sua amarezza ora è ancora più grande. Mentre tutti parlano di Allegri c’è chi fa una riflessione diversa.

Biasin biasima Conte

Si tratta di Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero, noto simpatizzante nerazzurro, scrive su twitter: “Conte è un grande, grandissimo allenatore che ha un solo avversario realmente imbattibile: se stesso. È riuscito a farsi comprare i giocatori (oh, in qualche modo anche questo è un merito), ha portato l’Inter vicino alla vetta”.

Poi chiude: “Si poteva fare meglio? Sì, certo, ma io quest’anno mi sarei “accontentato”, perché ho visto progressi. Lui no, preferisce buttare tutto all’aria. Mah…”.

Tifosi divisi sul social

La situazione paradossale in casa-Inter viene letta in tanti modi dai tifosi sui social. C’è chi esplicita le ragioni della rabbia del tecnico: “Conte è un grande, grandissimo professionista: se lui ti chiede di mandare via dalla società quelli che hanno informato la stampa della busta con i proiettili (prima che lui potesse dirlo alla moglie) tu li mandi via e stai zitto”.

La maggioranza però condanna Conte: “Avrebbe potuto avere tutte le ragioni del mondo, ma se poi sei il primo a fare dichiarazioni in diretta TV invece di gestirle internamente… In questo ha sbagliato alla grande, adesso non gli rimane altro da fare che continuare il suo gioco, con le dimissioni” o anche: “Sin da giocatore un egoista, megalomane, arrogante e senza rispetto..e aggiungo pure che uno pagato 10 milioni e che fa fatica a esprimersi in italiano è veramente avvilente”.

I fan non capiscono l’atteggiamento di Conte

Prevale la sorpresa nei tifosi: “Perché buttare tutto nel gabinetto dopo appena un anno? Sembra un’anima in pena. Ma dai, sorridi alla vita… Anche sta cosa che devi per forza vincere il primo anno sennò..non capisco” o anche: “A mio parere non è allenatore da progetto, andrebbe bene per squadre come il Real Madrid. 1-2 anni e vinci tutto”.

Le critiche a Conte sono anche tecnico-tattiche

Non tutti sono convinti però della premessa di Biasin, ovvero che sia un grande tecnico: “Ma quale grande allenatore, gioca con 3 difensori centrali più D’Ambrosio, che è difensivo, più Gagliardini: 5 giocatori difensivi, ti va bene contro avversarie più scarse ma con le forti perdi, in Europa la qualità paga sempre” oppure: “Napoli, Siviglia e Juventus, non me ne voglia il popolo nerazzurro, quest’anno e con l’organico a disposizione, erano alla portata come non mai. 4 sconfitte negli incroci decisivi e 0 titoli. Sarà stata un’annata complicata ma era d’obbligo fare di più” e infine: “Ma basta difenderlo ieri sera e stata per l’ennesima volta colpa sua, cambi fatti in ritardo, poi non cambia mai modulo per giocare anche a tre punte quando serve…… Speriamo che se ne vada per Allegri così possiamo vincere qualcosa”.

SPORTEVAI | 22-08-2020 10:34