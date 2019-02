Biasin: Ecco perché è un errore non mandare più Abisso all'Inter

La mano pesante dell’Aia, che ha sospeso l’arbitro Abisso per un mese e che non lo dovrebbe più designare per le partite dell’Inter fino alla fine della stagione, non convince tutti. Il primo a dirsi contrario è Fabrizio Biasin. La firma di Libero scrive su twitter: “Questa cosa degli arbitri che “hanno clamorosamente sbagliato e quindi non fischieranno la tal squadra fino al termine della stagione” mi pare l’ennesimo autogol del sistema. Sarà anche a loro tutela, ma è un po’ come dire “sì, è vero, hanno un problema con voi”. I tifosi sul web si dividono.

I PARERI – La maggioranza è d’accordo con i vertici arbitrali: “Abisso con l’Inter ha sempre avuto problemi, vedi Udinese e Lazio, l’errore è anche di chi lo ha designato” o anche: “Si sbaglia in buona fede ,ma anche in malafede. Comunque resto dell’idea che gli errori soprattutto se gravi vanno rigorosamente puniti”, oppure: “Quasi tutti gli arbitri, da sempre, hanno un problema con l’Inter”. Non manca qualche malpensante (“Sistema: prendono una decisione assurda, vanno ad arbitrare partite internazionali con la promozione raggiunta dopo la decisione assurda e si riprendono tutti i soldi persi dalla sospensione. Questo è quanto”) ma sono numerosi anche i follower che danno ragione a Biasin. Uno dice: “È una cosa grave a mio parere, è un’ammissione di condizionamento ambientale e/o di “colori” di squadra!” o anche: “Come se mandarlo a San Siro ad arbitrare l’Inter fra sei, otto, dieci mesi, gli consentisse di affrontare la partita con meno ansie”.

COME ORSATO – Infine ci sono i precedenti: “In realtà, senza proclami, sono 10 mesi che Orsato non arbitra Inter, un motivo ci sarà” o anche: “Pensa che al Napoli non fanno arbitrare più Orsato. Eppure non ha mai arbitrato male il Napoli. Chissà perché allora..”. Infine un altro punto di vista: “E se fosse il contrario?! E se fosse la società nerazzurra a “non voler più” Abisso?! Ah già… Dimenticavo… Lo smoking bianco degli onesti.. Lo indossate “voi”..”.

SPORTEVAI | 27-02-2019 08:53