Abisso stangato dopo Fiorentina-Inter, il parere di Cesari

L'ex arbitro Graziano Cesari a Sportmediaset ha applaudito la scelta del designatore arbitrale Nicola Rizzoli di punire con tre giornate di stop l'arbitro di Palermo Rosario Abisso dopo gli errori in Fiorentina-Inter.

"E' un giusto provvedimento per un errore che si poteva tranquillamente evitare. Servirà da monito, e da esempio, per tutti gli arbitri che non vogliono cambiare una decisione iniziale sbagliata".

Cesari a Tiki Taka ha bocciato su tutta la linea l'arbitraggio di Abisso. "Chiesa non guarda mai il pallone e va dritto su D’Ambrosio, ed è una prima infrazione. Era fallo. Poi il tocco di D’Ambrosio stesso a distanza ravvicinata. E’ stata una situazione di grandissimo imbarazzo per Abisso, che voleva non prendere decisioni…Ma non è fallo, prende il petto. Non può esserci contatto con il braccio. Il rigore è inesistente. Ma se Fabbri ha richiamato così tante volte Abisso al review, forse qualcosa ti è scappato, no? Abisso poteva vedere molto bene, è lì".

Errori anche sul gol annullato a Biraghi ("L’arbitro non si accorge che Muriel calcia D’Ambrosio causando un problema. Il VAR ha fatto bene ad intervenire, menomale che c’era lui ad aiutare Abisso qui…) e sul rigore concesso all'Inter: "Abisso prima dà l’ok per continuare, ma il VAR lo richiama. Sono stati bravissimi perché non era facile vederla, le immagini sono poco chiare. Il direttore di gara poi dà il rigore ed è una decisione giusta. Anzi, è assolutamente corretta. Non c’è aspetto di interpretazione: Fernandes salta in maniera scomposta. Il rigore è inevitabile".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 11:25